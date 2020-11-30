В Роскачестве раскрыли опасность услуги «автоплатеж» с карты

Эксперты Роскачества объяснили, в чем кроется опасность подключения функции «автоплатеж» с банковской карты. По словам аналитика-исследователя цифровых продуктов Эльвины Насибулиной, автоматическое списание средств с банковской карты в определенное время удобно и во многих случаях полезно, однако может доставить владельцу карты проблемы. Об этом пишет «ПРАЙМ».

Как отметила Эльвина Насибулина, услуга автоплатежа во многих случаях безобидна, но иногда она вовсе бесполезна и даже опасна.

«Главную опасность таит в себе то, что можно попросту забыть об автоматическом списании средств — и если пользователь по какой-то причине перестает пользоваться конкретным сервисом, деньги за него все равно продолжают списываться», - рассказала эксперт Роскачества.

По словам аналитика, нередки случаи, когда при настройке автоплатежа пользователь не проверяет, куда именно уходят деньги — бывает, что реквизиты введены неверно, и начинает накапливаться долг. Также Насибулина напомнила, что знакомиться со списком подключенных автоплатежей всегда можно в мобильном банке, и там же можно продлить либо прекратить автоматическое списание денег. Эксперт добавила, что важно отличать данную услугу от подписок, оформленных на внешнем ресурсе.

«Не исключен вариант и мошеннического использования автоплатежа — обычно это происходит в том случае, если в телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты, сам себе выдав подтверждение через перехваченный код в СМС», - подытожила аналитик Роскачества.