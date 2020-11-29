Онищенко призвал заболевших коронавирусом COVID-19 не делать КТ без назначения врача

Россиянам, заразившимся коронавирусом, не стоит стремиться любой ценой сделать компьютерную томографию. КТ можно проводить только по назначению врача, заявил академик РАН, депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, опытному врачу не составит труда даже без КТ определить, есть ли у пациента пневмония или нет. При этом Онищенко призвал не забывать о том, что томография далеко не безопасная процедура. Следует знать, что ее облучение является вторым по значению среди радиационных излучений — на него приходится 15% от общего объема.

«Поэтому не надо увлекаться этим», — приводит слова Онищенко, сказанные на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», РИА Новости .

Ранее стало известным о том, что Роспотребнадзор принял решение о закрытии Ледового дворца в Петербурге после того, как на минувших выходных там прошли концерты рэпера Басты.

На выложенных с концертах кадрах видно, что многие зрители были без масок, о социальной дистанции речь даже не шла - поклонники музыканта стояли в зале плечом к плечу.