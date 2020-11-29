Мурашко назвал процент свободных коек для больных коронавирусом COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России для больных COVID-19 отведено 276 тысяч коек, из них 21 процент остается свободным.

Такая цифра актуальна, если вести речь в целом по стране. В 17 регионах РФ эпидемиологическая ситуация тяжелая, там свободными остаются только 5 процентов коечного фонда.

Мурашко, как передает агентство «Лента», также признал, что на территории России возросло число ковид-пациентов в реанимации.

Ранее глава российского правительства заявил, что во многих регионах страны ситуация с распространением коронавирусной инфекции все еще остается напряженной. Поэтому он обратился к главам регионов проявлять решительность в вопросах принятия ограничительных мер.

Напомним: за минувшие сутки в стране новые случаи коронавируса были выявлены в 85 регионах - речь о 26 402 заболевших. Больше всего заразившихся в Москве и Санкт-Петербурге - 6524 и 3697, соответственно.