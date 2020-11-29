Принадлежность автора книги «Война без правил» к ЧВК «Вагнера» неизвестна

Вчера, 20:36

Наталья Жданова

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Принадлежность автора книги «Война без правил» к ЧВК «Вагнера» неизвестна

Достоверно утверждать, является ли автор книги «Война без правил» бойцом ЧВК «Вагнера», нельзя. Об этом пишут «Дни.ру». 

26 ноября в социальной сети «ВКонтакте» появилась новость о скором поступлении в продажу книги «Война без правил», которая будет повествовать о событиях в Сирии. В описании упоминается, будто бы книга написана бойцом ЧВК «Вагнер», однако достоверность данного утверждения на сегодняшний день не подтверждена.

Автор книги публикуется под псевдонимом Дед Мартин, а планируемый объем издания – 360 страниц. Рекламный пост был опубликован в сообществе «Ненастоящий мужчина», которое занимается изданием художественной литературы. Среди ранее опубликованных анонсов можно заметить обилие фантастических произведений, например, о постапокалиптическом будущем или альтернативных реальностях. Также в аннотациях к этим книгам указывается, что описанные в них события — литературный вымысел.

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