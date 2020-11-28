В ХМАО мужчина безуспешно пытался вызвать врача 1200 раз

Житель ХМАО Антон С. безуспешно пытался вызвать врача. В поликлинику ему пришлось позвонить 1200 (!!!) раз. Об этом проживающий в Нижневартовске мужчина рассказал сам на своей странице в социальной сети.

По его словам, в поликлинику он названивал, чтобы добиться приезда доктора к матери, у которой была высокая температура. Ему довелось совершить 1200 звонков, безуспешных до момента, когда вызов приняли.

«Позвонил в поликлинику №2 тысячу двести раз, постоянно натыкались на короткие гудки (занято), но мы все-таки дозвонились. Врача не было, а температура все не отступала», - написал он.

Как пояснил Антон, врач так и не приехал. Возмущенный мужчина через несколько дней сам решил нагрянуть в поликлинику. Каким же было его удивление, когда он увидел, что телефонная трубка просто снята с телефона и лежит на столе.

В депздраве ХМАО на пост мужчины отреагировали и сообщили, что было принято решение об усилении диспетчерской службы поликлиники №2. Теперь, кроме основного сотрудника, будет дополнительный диспетчер для разгрузки телефонной линии.