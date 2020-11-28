Глава Башкирии Хабиров запретил чиновникам покупать друг другу новогодние подарки

Глава Башкортостана и секретарь башкортостанского отделения партии «Единая Россия» Радий Хабиров запретил чиновникам делать друг другу дорогостоящие новогодние подарки. По словам Хабирова, вместо этого лучше потратить средства на помощь нуждающимся детям и семьям, передает «Bash.News».

Сообщается, что такое решение глава республики озвучил лишь касательно чиновников республики.

«Мы уже два года живём по принципу проведения корпоративов, только тогда, когда наладится ситуация в стране, в том числе и эпидемиологическая, и всё вернется на круги своя. Мы обсудили тему с подарками, и решили, что не надо открытками друг друга засорять. Сейчас всё в телефонах, гаджетах — вот СМС отправили, и уже приятно будет. То же самое касается и дорогих презентов — лучше потратить запланированные средства на помощь малоимущим семьям и детям в интернатах», - заявил Радий Хабиров.

Также чиновник сообщил, что на этой неделе будет принято решение о работе ресторанов и других учреждений региона на период новогодних праздников — и вероятнее всего, их также коснутся определенные ограничения.