Представитель ВОЗ в РФ исключил окончание пандемии в ближайшее время

Представитель всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович исключила возможность завершения пандемии коронавируса в ближайшее время. В то же время Вуйнович определила, что коллективный иммунитет уже начинает вырабатываться в отдельных регионах России, что является хорошим показателем, пишет «ТАСС».

Как заявила Мелита Вуйнович, окончание пандемии коронавируса в России произойдет только тогда, когда большинство граждан получат вакцину — таким образом, повсеместно будет выработан «коллективный иммунитет».

«Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев – нет, но мы идем к этому. Пока что мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью», - прокомментировала представитель ВОЗ.

Мелита Вуйнович особо подчеркнула, что росту иммунитета в огромной мере способствует именно вакцинация, поэтому необходимо как можно скорее предоставлять населению возможность сделать такую прививку от коронавируса.

«У нас уже есть данные Роспотребнадзора о том, что уровень иммунитета населения постепенно растет, но он еще недостаточен для того, чтобы полностью остановить пандемию в России. Тем более, что мы еще точно не знаем, сколько именно может держаться такой иммунитет, и насколько велика его защитная роль» – добавила представитель ВОЗ.