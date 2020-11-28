Минобороны России запланировало мероприятия по подготовке к параду с учетом ситуации по COVID-19

Министерство обороны России запланировало мероприятия по подготовке к параду Победы 9 мая 2021 года с учетом ситуации с распространением коронавируса. Об этом журналистов проинформировал начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, сообщило агентство «Интерфакс» .

Он уточнил, что подход, при котором учитывается эпидобстановка, отныне будет применяться и при организации совместных маневров, в том числе с контингентом других государств.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки спланированы мероприятия по подготовке к военным парадам, посвященным Дню Победы в ВОВ, проведению совместного стратегического учения «Запад-2021», Армейским международным играм-2021», — приводит агентство слова генерал-полковника.

Бувальцев напомнил, что Армейские международные игры в 2021 году запланированы с 22 августа по 4 сентября. Принимать участие в них и бороться за победу намерены 17 государств. По крайней мере, именно столько стран-участниц изъявляют желание организовать на своей территории те или иные конкурсы.