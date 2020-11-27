Венедиктов призвал отменить учебный год в России из-за коронавируса

Сегодня, 17:04

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Венедиктов призвал отменить учебный год в России из-за коронавируса

Российский журналист, главный редактор, совладелец 18 % акций и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил упразднить учебный год в России из-за пандемии коронавируса. По его мнению, такая мера помогла бы успешно предотвратить распространение коронавирусной инфекции, передает «URA.Ru».

64-летний ведущий заявил, что российским школьникам и студентам не нужно продолжать учебный год, так как это «способствует распространению ковида по стране». Венедиктов публично высказал сомнения касательно применяемых антиковидных мер в школах, считая их недостаточными для остановки распространения инфекции. 

«Я бы предложил правительству хорошо подумать над тем, чтобы вообще отменить этот учебный год. Пандемия COVID-19 уже очень сильно нарушила привычную работу вузов и школ, поэтому есть смысл вообще на время упразднить учебу. Я в этом плане радикал», - сказал журналист. 

Венедиктов отметил, что считает абсурдной ситуацию, когда дети находятся на дистанционном обучении, а родители ездят на работу и ломают голову, с кем же им оставить детей. По его словам, надо отменить учебу, чтобы «не вызывать дополнительный стресс у родителей». Также журналист подчеркнул, что такое его мнение касается сугубо школ и университетов – закрывать младшие учреждения и детсады он не рекомендует. Алексей Венедиктов добавил, что введение тотального локдауна в России он не приветствует — ведь это чревато огромными проблемами для экономики и социальной жизни в целом.

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