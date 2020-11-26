Mash: житель Зеленограда не смог дозвониться врачам и пригрозил терактом

Сегодня, 16:19

Ольга Громова

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Mash: житель Зеленограда не смог дозвониться врачам и пригрозил терактом

Житель Зеленограда не смог дозвониться врачам и пригрозил терактом, за что вскоре после этого был задержан. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По его сведениям, москвича зовут Сергей. Он заболел и сделал попытку вызвонить врача, чтобы тот оформил ему больничный лист. Но затея не увенчалась успехом - дозвониться до медиков он не смог.

Зато без проблем связался с психологической службой по телефону и во время разговора заявил, что «вот-вот психанёт, если доктор не приедет».

Врач так и не появился на пороге его дома. И тогда житель Зеленограда «психанул»: позвонил в полицию. Стражам порядка он заявил, что если через три минуты к нему не приедет врач, он организует в городе серию терактов.

«И люди приехали. Только не в халатах, а в форме», - пояснил Mash.

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