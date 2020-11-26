Генетик спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в РФ

Генетик Артур Исаев поделился своим прогнозом и обозначил сроки, когда пандемия коронавируса в стране пойдет на спад.

Ученый уверен, что ближайшие два-три месяца будут тяжелыми, так как настанет пик заболеваемости - и отмечаться он будет во всем мире.

Исаев отметил, что параллельно с ростом заболеваемости растет и иммунитет у населения, причем, даже без вакцины.

К примеру, если в Петербурге по состоянию на июнь доля переболевших была 7-9 процентов, то за в последние месяцы коронавирусом переболело «такое же количество населения», как за предыдущие полгода.

«С одной стороны, это тревожный факт. С другой, безусловно, означает, что иммунная прослойка увеличивается. Есть вероятность, что сегодня она около 25 процентов. Еще где-то пару месяцев заболеваемости такими темпами, и, полагаю, что прослойка достигнет 25–40 процентов», — заявил генетик в беседе с «Комсомолкой» .

Исаев подчеркнул, что до 60 процентов общего объема иммунной «подушки безопасности» не хватает порядка 10-20 процентов.

«Этого, по прогнозам, должно быть достаточно, чтобы взять эпидемию под контроль и заболеваемость твердо пошла на спад», — резюмировал он.