Генетик спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в РФ

Сегодня, 10:39

Ольга Громова

0

Image 16+
Генетик спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в РФ

Генетик Артур Исаев поделился своим прогнозом и обозначил сроки, когда пандемия коронавируса в стране пойдет на спад.

Ученый уверен, что ближайшие два-три месяца будут тяжелыми, так как настанет пик заболеваемости - и отмечаться он будет во всем мире.

Исаев отметил, что параллельно с ростом заболеваемости растет и иммунитет у населения, причем, даже без вакцины.

К примеру, если в Петербурге по состоянию на июнь доля переболевших была 7-9 процентов, то за в последние месяцы коронавирусом переболело «такое же количество населения», как за предыдущие полгода.

«С одной стороны, это тревожный факт. С другой, безусловно, означает, что иммунная прослойка увеличивается. Есть вероятность, что сегодня она около 25 процентов. Еще где-то пару месяцев заболеваемости такими темпами, и, полагаю, что прослойка достигнет 25–40 процентов», — заявил генетик в беседе с «Комсомолкой».

Исаев подчеркнул, что до 60 процентов общего объема иммунной «подушки безопасности» не хватает порядка 10-20 процентов.

«Этого, по прогнозам, должно быть достаточно, чтобы взять эпидемию под контроль и заболеваемость твердо пошла на спад», — резюмировал он.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Инфекционист Тимаков объяснил резкий рост числа новых случаев коронавируса в России

Вчера, 17:39

В Новосибирске ледовую арену введут в эксплуатацию в начале 2022 года

Вчера, 13:24

В Красноярске на трое суток ввели режим «черного неба»

Вчера, 11:54

Минпросвещения РФ разработает для школьников нормативы по использованию гаджетов

Вчера, 00:14

Требование справки об отсутствии коронавируса при госпитализации может быть отменено

26-11-2020, 19:19

В Новосибирске двум медсестрам туберкулезной больницы предъявили обвинение в истязании детей

26-11-2020, 18:34

В Твери врач через Instagram продавала схему лечения коронавируса

26-11-2020, 17:19

Министр Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавируса

26-11-2020, 12:54

Минпромторг Бурятии подготовил требования к предприятиям для возобновления деятельности

26-11-2020, 11:54

Госдума исключила из законопроекта об удаленке «право на офлайн»

26-11-2020, 10:39

Россия к 2025 году преодолеет отставание от Запада по космическим чипам

26-11-2020, 09:59

МВД опровергло информацию об указании увеличить число штрафов за отсутствие масок у москвичей

25-11-2020, 23:09

Смерть жителя ЯНАО от коронавируса спровоцировала споры в соцсетях

25-11-2020, 21:14

Российские военные в борьбе с коронавирусом COVID-19 задействуют новый комплекс

25-11-2020, 11:24

В Роспотребнадзоре оценили процесс мутации коронавируса в РФ

25-11-2020, 10:04

На Кубани начали выдавать лекарства для амбулаторного лечения больных ковидом

24-11-2020, 22:04

Российский прокат «Чудо-женщины» перенесен на январь 2021 года

24-11-2020, 21:34

Мишустин призвал регионы перенимать московскую практику борьбы с COVID-19

23-11-2020, 21:19

В правительстве допустили ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве

23-11-2020, 21:19

Суд в Москве оштрафовал журналиста Тюняева за ложную информацию о коронавирусе на 400 тысяч рублей

23-11-2020, 19:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров