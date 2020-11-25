Минпросвещения РФ разработает для школьников нормативы по использованию гаджетов

26 ноября на Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф» сообщили о том, что Министерство просвещения России планирует разработать для учащихся школ нормативы по использованию гаджетов с целью исключить их негативное влияние на состояние здоровья учеников. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Министерстве рассказали о внедрении Цифровой образовательной среды, которая позволит школьникам посещать уроки в дистанционном режиме в том случае, если они отсутствуют в школе по состоянию здоровья.

«При разработке нормативов использования гаджетов министерство предусматривает применение ЦОС без негативного влияния на здоровье учеников», - сообщают представители Министерства.

Кроме того, открытие новых цифровых инструментов открывает более широкие возможности для обучения.

Так, благодаря ЦОС школьникам будет доступна цифровая библиотека, для которой будет отбираться качественный обучающий контент по всем предметам. Более того, система способна автоматизировать ряд управленческих функций, что облегчает преподавателям отчетность.

Также школьники смогут создать «электронное портфолио», в котором можно будет опубликовать свои достижения, грамоты и победы на конкурсах. Его можно будет предъявить для поступления в вуз.