В Твери врач через Instagram продавала схему лечения коронавируса

Сегодня, 17:19

Ольга Громова

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В Твери врач через Instagram продавала схему лечения коронавируса

В Твери разразился жуткий скандал и была начата служебная проверка после того, как стало известно, что местный врач-терапевт Валентина Максимова в своем Instagram организовала продажу советов и схемы лечения коронавирусной инфекции. Список действий с указанием конкретных препаратов, по прейскуранту медика, стоил 950 рублей.

В региональном Минздраве возмутились - подобное недопустимо, физлицо не имеет права заниматься подобной деятельностью, поскольку не имеет лицензии. Главврач больницы, где работает медик, считает, что она, продавая инструкции, попыталась использовать чувство страха.

Tverigrad.ru, который пообщался с Валентиной Максимовой, пишет, что врачу совершенно не стыдно за свою деятельность в Instagram. На вопрос корреспондентов, почему она продает чек-листы, а не раздает рекомендации бесплатно, терапевт дала расширенный ответ.

По ее словам, человек, получающий в социальной сети информацию на бесплатной основе, ее ценности просто не осознает. А вот за деньги - совсем другое дело.

Максимова пояснила, что над чек-листом она работала довольно долго - за 9 месяцев в инфекционном госпитале обрела немалый опыт. Инструкция рассчитана для лечения легких форм на амбулаторной основе.

«И, конечно, любой труд должен быть оплачен! Я удивлена. Наши люди идут в частные поликлиники, только за прием молча платят там 900-1000 рублей, стоят там в очереди… Они там не возмущаются. А тут... Я никого не принуждаю», - заявила врач.

Тем временем стало известно, что главврач ГКБ №6 Владимир Удалов пообещал наказать Валентину Максимову, наложив административное взыскание. Также материалы служебной проверки в больнице обещают направить в правоохранительные органы.

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