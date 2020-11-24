Министр Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавируса

Сегодня, 12:54

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Министр Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцин от коронавируса
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко озвучил свое видение ситуации с производством вакцин от коронавируса. Министр здравоохранения отметил, что в ближайшее время в России значительно увеличатся объемы производства вакцины от COVID-19, чему свидетельствует «финальная стадия масштабирования производства вакцин», передает «ТАСС».

В ходе проведения XI Всероссийского конгресса пациентов глава Минздрава рассказал о сложившейся ситуации с производством вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

«На сегодняшний день объёмы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам быть уверенными, что в декабре–январе эти объёмы будут значимо увеличены для того, чтобы начать движение сначала по определённым категориям населения, в затем выходить уже и на более широкие», - заявил Михаил Мурашко. 

Также он отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов, хотя вакцинация от коронавирусной инфекции останется добровольным выбором граждан.

«Сейчас мы имеем на амбулаторном этапе более 780 тыс. пациентов и на стационарном лечении более 220 тыс. пациентов. Конечно, эпидемиологическая ситуация только провоцирует нас быстрее проводить пострегистрационные испытания вакцин, с тем чтобы потом охватить как можно больше граждан», - добавил Мурашко.

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