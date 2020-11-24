Минпромторг Бурятии подготовил требования к предприятиям для возобновления деятельности

Сегодня, 11:54

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Минпромторг Бурятии подготовил требования к предприятиям для возобновления деятельности

Минпромторг Бурятии подготовил требования к предприятиям для возобновления деятельности.

30 ноября в Бурятии истекает срок запрета на работу предприятий торговли, общепита и сферы услуг. Скорее всего, власти республики продлевать запрет не станут, но об этом станет известно только завтра, после заседания республиканского оперативного штаба.

Вместо этого Минпромом Бурятии были разработаны ряд предписаний, которых будут обязаны придерживаться открывшиеся после истечения срока ограничений предприятия.

В частности, на официальном республиканском портале появилась информация относительно требований к ряду организаций: 

«Работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, салонов красоты, бань саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, осуществляется по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними».

Фактически, условия повторяют те, что и действовали до введения локдауна, когда на предприятиях соблюдались

рекомендации Роспотребнадзора, в ТЦ регулярно оповещали посетителей о необходимости соблюдения дистанции и масочного режима и другие.

«Кроме того, руководителям торговых центров и комплексов, торгово-развлекательных центров во избежание массового скопления людей будет рекомендовано в период подготовки и проведения праздничных дней регулировать потоки и соблюдение дистанцирования», — отмечено на сайте.

Напомним, с 16 ноября в Бурятии был самый жесткий карантин: временно не работали все ТЦ, объекты общепита, бани и сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования.

За последние сутки в республике зафиксировано 265 новых случаев заражения COVID-19. Теперь общее количество зараженных в регионе - превысило 18 тыс. 

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