Госдума исключила из законопроекта об удаленке «право на офлайн»

На очередном пленарном заседании Госдума одобрила во втором чтении законопроект, касающийся особенностей дистанционной занятости. Было отмечено, что из законопроекта исключили ««право на офлайн», передает «РБК».

Также было предусмотрена возможность увольнения, если работник не выходил на связь более двух дней. Такие изменения внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Отмечается, что такая необходимость сделать трудовое законодательство более гибким стала следствием пандемии COVID-19.

«По факту, российское трудовое законодательство оказалось неготовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы, что обусловило пересмотр законопроекта», - отметил Вячеслав Володин.

Сообщается, что указанные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года, что должно быть подтверждено на третьем чтении пленарного заседания Госдумы, которое состоится 26 ноября. Во втором чтении из документа исключили право работника быть офлайн во время рабочего времени, объясняя, что в указанный график сотрудник на удаленке обязан находиться онлайн. Также было уточнено, что перевод на удаленную работу должен осуществляться в порядке, предусмотренном трудовым договором или допсоглашением. Его подписывают работодатель и сотрудник, причем работника не могут перевести на удаленную работу без его согласия. Оговорено, что режим рабочего времени при удаленной работе прописывается либо в коллективном договоре, локальном нормативном акте или же в трудовом договоре и дополнительном соглашении к нему.

По мнению чиновников, пересмотренный законопроект существенно повысит защищенность трудовых прав и объем социальных гарантий сотрудников, находящихся на удаленке. Завкафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е. Кутафина Никита Лютов, комментируя данную инициативу Госдумы отметил, что «принятый документ является компромиссом между социальными партнерами, хотя в доработанной версии законопроекта и была сделана уступка работодателям».