МВД опровергло информацию об указании увеличить число штрафов за отсутствие масок у москвичей

Вчера, 23:09

Александр Зуев

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МВД опровергло информацию об указании увеличить число штрафов за отсутствие масок у москвичей

Недавно в сети распространилась информация о том, что столичные полицейские не выполняют план по количеству штрафов за нарушение масочного режима. Речь шла о том, что руководство столичной полиции дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у москвичей. Как сообщил источник Baza, десяти оштрафованных граждан недостаточно, и полицейские жалуются, что вынуждены искать нарушителей везде, где только можно.

В МВД России эти сведения опровергли и подчеркнули, что полицейские и сотрудники других ведомств ежедневно выявляют нарушителей, которых привлекают к ответственности согласно закону.

Напомним, что масочный режим начал действовать в Москве 12 мая. За нарушение части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы пассажиру без маски грозит штраф в размере 5 тыс. рублей, пишет nsn.fm.

С 16 октября Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт столицы пассажиров без средств индивидуальной защиты.

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