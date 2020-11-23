Российские военные в борьбе с коронавирусом COVID-19 задействуют новый комплекс

Пандемия коронавируса подстегнула процесс переоснащения войск радиационной, химической и биологической защиты - он начал проходить быстрее, пишет газета «Известия» , ссылаясь на свои источники в Минобороны РФ. Для обеззараживания различных зданий, техники и личного состава начали закупать новые дезинфекционные аэрозольные комплексы (КДА).

Они выполнены на шасси КамАЗ-53501 и могут обрабатывать до 56 единиц техники в час или порядка 90 квадратных метров поверхностей ежеминутно. Примечательно, что кран на машине позволяет дезинфицировать стены и потолки в зданиях. В комплекте также имеются съемные ручные распылители аэрозолей, которые могут перезаправляться и использоваться солдатами внутри, скажем, тесных помещений. КДА могут быть использованы не только в военных, но и в гражданских целях.

До конца сего года комплекты оборудования должны поступить в отдельные бригады и полки войск радиационной, химической и биологической защиты нескольких округов, включая Южный. На аэродромах Министерства обороны, как отмечает газета, такие комплексы уже применяются.

В целом же к борьбе с коронавирусной инфекцией в России привлечены более 10 тысяч военнослужащих.