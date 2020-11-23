В Роспотребнадзоре оценили процесс мутации коронавируса в РФ

Эксперты Роспотребнадзора произвели оценку генетической изменчивости вируса COVID-19 в России. По словам специалистов, детальные исследования поведения генома коронавируса на территории страны показали, что его изменения незначительны, передает «РИА Новости».

По сообщению пресс-службы ведомства, по состоянию на 25 ноября были прочитаны полные геномы 1215 изолятов коронавируса, причем все они были выделены на территории России в разное время. Все образцы антител пациентов с ковидом, которые брались на исследования учеными, поступали в профильную лабораторию центра «Вектор», который имеет большой опыт изучения генетической изменчивости вирусов.

Отмечается, что благодаря биоинформатическому анализу удалось выявить, что изменения вирусного генома за все время циркуляции в стране являются незначительными. Также в Роспотребнадзоре определили, что такое детальное изучение генетической изменчивости коронавируса помогает быстро отслеживать поведение патогена и быть готовым принимать нужные меры в случае появления его более опасного варианта. В Роспотребнадзоре также отметили, что циркулирующий в России коронавирус на данный момент пока не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее.