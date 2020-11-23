На Кубани начали выдавать лекарства для амбулаторного лечения больных ковидом

Вчера, 22:04

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На Кубани начали выдавать лекарства для амбулаторного лечения больных ковидом

Бесплатные препараты для лечения коронавируса с 23 ноября могут получить все жители Кубани, находящиеся на амбулаторном лечении. Отмечается, что получить такой препарат можно только после предписания врача, информирует «КП-Кубань».

Для закупки лекарств для пациентов с коронавирусом из федерального бюджета Кубани было выделено более 200 млн рублей — по сообщению Минздрава, контракты на поставку медикаментов уже заключены почти на всю эту сумму. В ведомстве сообщили, что бесплатные препараты, в число которых входят противовирусные антитромботические средства и антибиотики, распределяются во все поликлиники и выдаются для амбулаторного лечения только по назначению врача. Для того чтобы получить бесплатный препарат для лечения коронавируса, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства по телефону. Медучреждение затем передает данные врачу, который затем навещает пациента на дому, проводит осмотр и принимает решение о необходимости назначения препаратов. 

В Минздраве подчеркнули, что в каждом отдельном случае схема лечения подбирается строго индивидуально, что зависит от степени тяжести состояния пациента и длительности заболевания.

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