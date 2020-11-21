Суд в Москве оштрафовал журналиста Тюняева за ложную информацию о коронавирусе на 400 тысяч рублей

Сегодня, 19:59

Ольга Громова

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Суд в Москве оштрафовал журналиста Тюняева за ложную информацию о коронавирусе на 400 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей блогера и журналиста Андрея Тюняева, признав его виновным в распространении ложной информации о коронавирусе. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Швадченко сообщает РИА Новости.

«Признать Тюняева А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), за которое назначить наказание в виде штрафа в размере четырехсот тысяч рублей», - приводит слова своей процитировавшей решение суда собеседницы агентство.

Уголовное дело, фигурантом которого стал блогер, было возбуждено весной этого года. Следствие пришло к выводу, что блогер создал эти ролики, преследуя главную цель - привлечь как можно больше аудитории.

На YouTube и в "ВКонтакте" он выложил видео, где говорилось о том, что коронавирус якобы является "болезнью Фейгельсона-Якобсона", а существование последней от людей скрывается. Более того, утверждалось, что этим заболеванием могут инфицироваться только представители определенных национальностей.

В другом ролике был запущен еще один фейк. В частности, автор заявлял, что, прикрываясь борьбой с коронавирусом, у здоровых людей будто бы изымают органы, которые потом идут на трансплантацию.

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