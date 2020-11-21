В России изменились правила лечения больных коронавирусом, сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на приказ Минздрава РФ.

Документ разрешает региональным медучреждениям оказывать помощь посредством телекоммуникационных технологий. Метод доступен с понедельника, 23 ноября, для тех ковид-больных, которым разрешено лечиться дома.

«В удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные», — поясняет «Парламентская газета».

Врачи получили право заполнять медкарты в электронном виде и после онлайн-консультаций принимать решение о том, нуждается пациент в очном осмотре или нет.

Телемедицина, к слову, доступна будет не только для тех, у кого подтвержден или подозревается коронавирус, но также для больных гриппом и ОРВИ россиян с внебольничной пневмонией.

Онлайн-консультации врачи смогут проводить на портале госуслуг и в информационной системе в области здравоохранения.

Кроме этого, приказ Минздрава предполагает открытие в регионах амбулаторных центров диагностики и лечения коронавируса.

Предполагается, что это будут здания при больницах, с компьютерной томографией. Если у пациента, попавшего в такой центр, будет выявлен коронавирус, то он может лечиться дома, его туда должны отвозить на больничном транспорте.