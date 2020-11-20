Каждый десятый россиянин не смог найти синонимичное слово «локдауну».

Россияне по просьбе специалистов сервиса по поиску работы Superjob попытались подобрать слова-синонимы к термину «локдаун». Такое интересное исследование провели 18 ноября среди совершеннолетних представителей всех областей России.

Оказалось, что самой популярной заменой «локдауну» у россиян была «изоляция» - ее предложили 20% опрошенных.

На втором месте по распространенности было слово «карантин», которое предложили 15% соотечественников.

10% респондентов затруднились подобрать «локдауну» синоним из нормативной лексики и называли нецензурные слова, ассоциирующиеся с ним.

Не самыми популярными альтернативными вариантами предложенному термину были «ограничение», набравшее 7%, «самоизоляция» - 5%, «блокировка» - 4%. И по 2% респондентов назвали в качестве синонима «локдауну» - «запрет» и «домашний арест». Вместе с тем 3% россиян не нашли подходящего синонима, не став употреблять ненормативную лексику и заявив, что в русском языке подходящих терминов нет.

Специалисты сервиса Superjob не единственные, кто заинтересовался термином. Так, 10 ноября «локдауну» присудили титул «Слово года-2020» эксперты редакции Collins Dictionary. Это слово в текущем году на английском языке проговаривали в 35 тыс. раз чаще, чем в прошлом году.