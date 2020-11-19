СМИ: на острове Русский закончились соль, спички и вода

Сегодня, 17:04

Ольга Громова

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СМИ: на острове Русский закончились соль, спички и вода

В магазинах на острове Русский во Владивостоке, который оказался отрезанным от материка из-за закрытия моста, практически закончились товары первой необходимости. «Московский комсомолец» сообщает, что спичек, газовых баллонов, питьевой воды в 5-литровых бутылках в продаже уже нет.

Негазированная вода в бутылках поменьше также уже заканчивается. Невозможно на Русском купить хлеб и соль.

"Хлеб закончился к вечеру", - рассказал продавец, который торгует в одном из магазинов.

Напомним: Владивосток оказался в плену циклона, из-за чего в регионе произошло много различных неприятных ситуаций, появились проблемы с электроснабжением.

Вследствие обрыва проводов из-за прошедшего ледяного дождя на острове Русском в жилых домах свет пропал еще вечером в среду. С четверга и пятницы часть строений лишена воды.

Из-за сильного обледенения мост, связывающий остров с Владивостоком, закрыт.

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