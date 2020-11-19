Беглов рассказал, как можно остановить рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая в эфире канала «Россия-24», рассказал, какими инструментами можно остановить рост заболеваемости коронавирусом в городе.

По словам градоначальника, ограничение возможности общения в людных местах может быть одним из самых действенных способов, который прервет цепочку заражения. Ведь Петербург является мегаполисом, поэтому общественный транспорт часто бывает переполненным, в магазинах и в торговых центрах всегда людно. Посетителям определенных заведений часто приходится находится в ограниченном пространстве - например, в ресторане. Поэтому не стоит забывать о рисках заражения и следует в обязательном порядке придерживаться социальной дистанции. Нельзя игнорировать ношение масок.

С 23 ноября в Петербурге по требованию Роспотребнадзора вводятся новые ограничения. Бизнес на них реагирует очень тяжело и остро - он с большим трудом оправился после первой волны, а тут вторая...

Однако, напомнил Александр Беглов петербуржцам, запас коек в городских больницах для коронавирусных больных не бесконечен.

«Если не будем соблюдать правила и носить маски — не выдержит никакая система здравоохранения», - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.