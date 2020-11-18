В Госдуме хотят ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час

Сегодня, 13:34

Ольга Громова

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В Госдуме хотят ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час

Новые штрафы за превышение скорости задумали ввести в России. Причем, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предлагает привлекать к ответственности даже тех автолюбителей, которые превысили скорость всего лишь на один километр в час, сообщает агентство «Москва».

По мнению парламентария, поиск лихачей за рулем является важнейшей задачей, ведь речь идет о безопасности на дорогах и повышении культуры нашего общества. Нарушителем ПДД является даже тот, кто минимально превышает допустимую скорость.

«Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», — отметил Васильев.

Он добавил, что ДТП на российских дорогах чаще всего происходят именно из-за несоблюдения водителями скоростного режима. И по их вине гибнут люди.

«Если отменить дельту 20 км/час и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах», - убежден Васильев.

Напомним, действующим законодательством за превышение допустимой скорости на 20-40 километров в час предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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