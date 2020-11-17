«Йодомарин» стал дефицитным препаратом в российских аптеках

В аптеках России возник дефицит препарата йодомарин, который назначают при недостатке йода, а также в некоторых случаях рекомендуют принимать для профилактики щитовидной железы.

О дефиците этого препарата сообщили представители сразу нескольких крупных аптечных сетей, передает РБК .

Причины возникшего дефицита в аптеках связывают сразу с несколькими факторами. Один из них – сокращение поставок от дистрибьюторов. При этом в системе маркировки лекарств подчеркнули, что нет ни одной упаковки «зависшего» йодомарина. Сбои в поставках этого препарата в аптечные сети не связан с введением обязательной маркировки.

Как рассказал директор сети «Неофарм» Евгений Нифантьев, отгрузки йодомарина увеличились, но ликвидировать дефицит, скорее всего, удастся только к концу ноября.

Как показала статистика, в октябре текущего года было продано 123 тыс. упаковок йодомарина, тогда как годом ранее в этот же период было реализовано 320,5 тыс. упаковок этого препарата.

Йодомарин рекомендуется принимать, как уже было сказано выше, для профилактики заболеваний щитовидной железы и при дефиците йода в организме. В препарате нет необходимости, если использовать йодированную соль. Но поскольку сейчас многие отказываются от соли, так как она задерживает вывод жидкости в организме, спрос на йодомарин несколько увеличился.