На территории Ростовской области зарегистрировано четыре очага гриппа птиц. Об этом заявили в правительстве региона.

В России появляются новые очаги птичьего гриппа. Так, на сегодня выявлен птичий грипп и в Ростовской области, в частности, в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах - всего 4 очага.

Сегодня прошло областное заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. Ростовчан призывают не выпускать домашнюю птицу, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции по области.

Специалисты видят причины возникновения заразных очагов в уклонении от вакцинации птичьего поголовья.

«Самые частые причины распространения вируса – это сокрытие от вакцинации поголовья птицы, содержащейся на подворье, и у нас есть такие факты, а также частичная или полная замена поголовья вакцинированной птицы и совместное содержание вакцинированной и вновь приобретенной птицы», - говорит начальник управления ветеринарии Ростовской области Александр Кругликов.

Всего же в регионе насчитывается более 15 млн птицы.

Чтобы держать эпидситуацию с птичьим гриппом под контролем, региональные ветеринары регулярно мониторят состояние хозяйств всех форм собственности, - так заявили в ростовском правительстве. Превентивные меры против заноса и распространения птичьей инфекции в области сейчас усилены.