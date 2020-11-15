На Урале студентов-медиков обязали лечить пациентов с коронавирусом

Сегодня, 09:14

Анна Лисова

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На Урале студентов-медиков обязали лечить пациентов с коронавирусом

Студентов-медиков Уральского государственного медуниверситета вместо учебы заставляют бесплатно работать помощниками участковых терапевтов.

Об этом рассказывают сами студенты, уточняя, что работать им придется по 8 часов шесть дней в неделю, поскольку соответствующий приказ уже подписан ректором вуза Ольгой Ковтун. Данный вид практики получил название «Деятельность врача педиатра участкового в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В поликлиники, со слов студентов, они должны являться с 9 утра и находится там до 14:00, после чего еще необходимо отбывать 3 часа практики. И работать им придется бесплатно, поскольку практика входит в учебный процесс. Отказаться от такой практики невозможно.

Студенты УГМУ предполагают, что каникулы им отменят. Согласно приказу, проходить практику они должны будут до 11 января 2021 года. Сессию же для студентов перенесут на середину февраля.

Не выходить на такую практику могут лишь те студенты, которые уже работают медсестрами в «красной зоне». Им выплачивают зарплаты, а тем же, кто будет ходить на практику, придется работать бесплатно.

Ранее в Уральском медицинском университете действительно говорили о том, что будут направлять старшекурсников на помощь врачам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией. Но уточнялось, что пойти работать смогут те, кто хочет это сделать добровольно.

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