На работе заболели коронавирусом более тысячи саратовских медиков, шестеро умерли

Коронавирусная инфекция с начала эпидемии выявлена у 2125 сотрудников медицинских организаций Саратовской области. Об этом сообщил во вторник, 17 ноября, заместитель регионального здравоохранения Денис Грайфер. Он уточнил, что COVID-19 унес жизни 6 медиков в Саратовской области.

По данным областного Минздрава, 1039 медработников заразились коронавирусом на работе во время оказания медицинской помощи ковидным больным. Чиновник сообщил, что уже 882 медика получили страховые выплаты. Общая сумма выплат превысила 60,6 млн рублей. Выплаты были также получены родственниками медиков, которые скончались от коронавирусной инфекции.

Исходя из официальной статистики, на больничном сейчас находится 9% медицинских работников региона, но не все они ушли на больничный из-за коронавируса. Болеют в регионе 76 врачей, 161 средний медработник, 79 младших медработников