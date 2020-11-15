В России для помощи регионам будут созданы мобильные бригады при 32 институтах и клиниках

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании специальных мобильных бригад, которые будут направлены в регионы для помощи медикам. Политик отметил, что это решение связано с огромной нагрузкой на медицинскую систему страны, информирует «REGNUM».

Мишустин подчеркнул, что особенно неблагоприятная эпидемиологическая картина наблюдается в малых городах и отдалённых регионах, где очень насущна проблема нехватки медицинского персонала.

«Правительство намерено профинансировать создание выездных бригад из состава ведущих медицинских учреждений страны для оказания помощи в таких регионах, что позволит обеспечить качественную и своевременную медицинскую помощь людям», - сообщил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр добавил, что помимо выделения финансов на создание специальных мобильных бригад, медперсонал регионов также будет получать регулярную консультативно-методическую помощь из центров.

«Эти субсидии, которые выделяет правительство, получат медицинские институты и клиники, где есть серьезная научная школа и обширная практика. На сегодняшний день в России насчитывается 32 таких учреждения, в том числе Центр им. Пирогова и Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ», - сказал Мишустин.

По его словам, из числа таких экспертов, работающих в специализированных структурах, и будут сформированы бригады для поездок в регионы — это поможет снизить нагрузку на региональные системы здравоохранения, что в условиях распространения коронавируса является особенно востребованным. По словам премьер-министра, правительство также выделит 2,5 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам организаций соцобслуживания, которые работают с ковидными пациентами.