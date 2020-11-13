В Черногорск прибыла колонна военной техники для развертывания госпиталя

В Черногорск (Хакасия) прибыла колонна военной техники для развертывания госпиталя, в котором будут лечить больных коронавирусом. В ее составе - 32 грузовика, передает «Новая Хакасия Онлайн».

«Автомобильная колона мобильного полевого госпиталя совершила двухдневный марш протяженностью 780 км и прибыла в район предназначения. Личный состав приступил к выгрузке имущества и развертыванию функциональных, стационарных подразделений», - поведал в интервью РТС врио начальника медицинской службы Дмитрий Перминов.

В развернутом отрядом медицинского спецназа на территории Реабилитационного центра имени Александра Лебедя госпиталя военные врачи начнут принимать больных с понедельника, 16 ноября. Работать они будут до стабилизации ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Койки для пациентов будут размещаться в самом центре, а не в палатках. Местом лечения определены второй и третий этажи. На первом этаже планируется разместить медперсонал.

В этот госпиталь, в основном, будут привозить на долечивание ковид-больных, у которых во время лечения не наблюдается положительная динамика.