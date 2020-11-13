В Черногорск прибыла колонна военной техники для развертывания госпиталя

В Черногорск (Хакасия) прибыла колонна военной техники для развертывания госпиталя, в котором будут лечить больных коронавирусом. В ее составе - 32 грузовика, передает «Новая Хакасия Онлайн».
В развернутом отрядом медицинского спецназа на территории Реабилитационного центра имени Александра Лебедя госпиталя военные врачи начнут принимать больных с понедельника, 16 ноября. Работать они будут до стабилизации ситуации с распространением коронавируса в регионе.
Койки для пациентов будут размещаться в самом центре, а не в палатках. Местом лечения определены второй и третий этажи. На первом этаже планируется разместить медперсонал.
В этот госпиталь, в основном, будут привозить на долечивание ковид-больных, у которых во время лечения не наблюдается положительная динамика.
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