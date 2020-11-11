В Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Сегодня, 21:19

0

Image 16+
В Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом

В Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев, в больницах по всей области создан месячный резерв препаратов против коронавирусной инфекции. А крупные партии закупленных лекарств в аптеки ожидаются уже со следующей недели. 

«В больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца, а также интерферонов и противовирусных - на один месяц. Кроме того, мы работаем с представителями аптечных сетей и производителей лекарств. Рассчитываю, что в ближайшее время ситуация улучшится, крупные поставки по основным позициям ожидаются уже на следующей неделе», - рассказал чиновник. 

И добавил, что также ожидается дополнительный завоз триазавирина. Его количество рассчитано в том числе и для тех свердловчан, кто лечится дома.

Губернатор подчеркнул, что область получила 162,2 млн рублей федеральных денег дополнительно на амбулаторное лечение коронавирусных больных. И с сегодняшнего дня закупленные на эти средства лекарства им раздаются.

По Свердловской области на сегодняшний день отмечено 40 011 случаев заражения вирусом, в том числе за последние сутки - 321 случай.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом

Сегодня, 21:19

Институт Пушкина назвал «самоизоляцию» словом года

11-11-2020, 22:29

Более 50 тысяч раз россияне пересекли российско-финскую границу в октябре

11-11-2020, 20:24

Екатеринбургский врач-реаниматолог рассказал об отсутствии мест в больницах

11-11-2020, 10:04

В Карелии из инфекционной больницы начали увольняться медики

10-11-2020, 23:29

В Минздраве НСО высказались о трупах в коридоре морга горбольницы

10-11-2020, 17:04

Минздрав РФ ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов

9-11-2020, 22:14

В РФ пенсии в 2023 году вырастут в среднем до 19,3 тыс. рублей

9-11-2020, 15:04

В Московской области могут заблокировать социальные карты у людей старше 65 лет

9-11-2020, 11:24

В России дипломы вузов могут получить «срок годности»

8-11-2020, 14:04

Эксперт рассказал, почему мошенники звонят и бросают трубку

7-11-2020, 17:14

Православные христиане отмечают Димитриевскую родительскую субботу: что сегодня под запретом

7-11-2020, 15:49

Глава Минздрава высказался о жестких исключениях для лечащих COVID дома

7-11-2020, 10:14

В Новосибирске заведено дело против медсестры, таскавшей ребенка за волосы

7-11-2020, 09:54

В Брянской области в школах ввели дистанционное обучение для учеников 5-11 классов

6-11-2020, 20:09

Вирусолог Альтштейн допустил плато по коронавирусу в России до второй половины весны

6-11-2020, 18:44

Военные медики в Кургане начали работать еще в двух больницах

6-11-2020, 18:14

В РФ преступные схемы начали маскировать под борьбу с COVID-19

6-11-2020, 12:27

В Башкирии снова ужесточат режим самоизоляции

6-11-2020, 11:26

В Волгограде местный житель потребовал в суде запретить слово COVID

5-11-2020, 20:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров