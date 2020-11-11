В Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом.
Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев, в больницах по всей области создан месячный резерв препаратов против коронавирусной инфекции. А крупные партии закупленных лекарств в аптеки ожидаются уже со следующей недели.
И добавил, что также ожидается дополнительный завоз триазавирина. Его количество рассчитано в том числе и для тех свердловчан, кто лечится дома.
Губернатор подчеркнул, что область получила 162,2 млн рублей федеральных денег дополнительно на амбулаторное лечение коронавирусных больных. И с сегодняшнего дня закупленные на эти средства лекарства им раздаются.
По Свердловской области на сегодняшний день отмечено 40 011 случаев заражения вирусом, в том числе за последние сутки - 321 случай.
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