В Свердловской области началась выдача бесплатных лекарств для больных коронавирусом.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев, в больницах по всей области создан месячный резерв препаратов против коронавирусной инфекции. А крупные партии закупленных лекарств в аптеки ожидаются уже со следующей недели.

«В больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца, а также интерферонов и противовирусных - на один месяц. Кроме того, мы работаем с представителями аптечных сетей и производителей лекарств. Рассчитываю, что в ближайшее время ситуация улучшится, крупные поставки по основным позициям ожидаются уже на следующей неделе», - рассказал чиновник.

И добавил, что также ожидается дополнительный завоз триазавирина. Его количество рассчитано в том числе и для тех свердловчан, кто лечится дома.

Губернатор подчеркнул, что область получила 162,2 млн рублей федеральных денег дополнительно на амбулаторное лечение коронавирусных больных. И с сегодняшнего дня закупленные на эти средства лекарства им раздаются.

По Свердловской области на сегодняшний день отмечено 40 011 случаев заражения вирусом, в том числе за последние сутки - 321 случай.