Институт Пушкина назвал «самоизоляцию» словом года

Вчера, 22:29

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Институт Пушкина назвал «самоизоляцию» словом года

Основатель проекта «Слово года», филолог Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий назвал слова «самоизоляция» и «обнуление» лидерами по употреблению в 2020 году. Об этом сообщает «ТАСС».

Победители в проекте "Слово года" определялись по ряду критериев. В первую очередь это были самые обсуждаемые в нынешнем году темы. Так, эксперты определили, что с колоссальным отрывом в России лидируют две темы – это коронавирус и поправки в Конституцию.

Специалистами был проведен анализ тематических текстов, которые отличались самой высокой смысловой значимостью.

«В результате определились два безусловных победителя – это слово «самоизоляция» на первом месте и «обнуление» - на втором», - сообщил один из авторов проекта.

Известно, что финалистами стали слова «голосование», «ковид», «дистанцирование», «карантин». Однако «ковид» не взялись анализировать, так как до недолгого времени такого слова не существовало, а исследования проводились на основе употребления слов на протяжении 3 последних лет.

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