Институт Пушкина назвал «самоизоляцию» словом года

Основатель проекта «Слово года», филолог Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий назвал слова «самоизоляция» и «обнуление» лидерами по употреблению в 2020 году. Об этом сообщает «ТАСС».
Победители в проекте "Слово года" определялись по ряду критериев. В первую очередь это были самые обсуждаемые в нынешнем году темы. Так, эксперты определили, что с колоссальным отрывом в России лидируют две темы – это коронавирус и поправки в Конституцию.
Специалистами был проведен анализ тематических текстов, которые отличались самой высокой смысловой значимостью.
Известно, что финалистами стали слова «голосование», «ковид», «дистанцирование», «карантин». Однако «ковид» не взялись анализировать, так как до недолгого времени такого слова не существовало, а исследования проводились на основе употребления слов на протяжении 3 последних лет.
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