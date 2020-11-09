Более 50 тысяч раз россияне пересекли российско-финскую границу в октябре

Сегодня, 20:24

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Более 50 тысяч раз россияне пересекли российско-финскую границу в октябре

Более 50 тысяч раз россияне пересекли российско-финскую границу в октябре.

По сообщению издания «Фонтанка», порядка 50 тыс. россиян пересекли в октябре российско-финскую границу. Причем эти цифры - самые высокие за прошедшие 6 месяцев: с апреля, когда коронавирусные ограничения работали в полной мере. В сентябре, по словам автора публикации, через границу переехали на 2,3 тыс. россиян меньше.

Пограничная служба Финляндии в ответ на журналистские запросы россиян сообщила, что данных о целях прибывших к ним россиян у финской стороны нет. 

«Статистика не отслеживает цель поездки, и поэтому точного ответа на вопрос о причине роста числа российских пассажиров нет. Вполне возможно, что одной из причин являются собственники недвижимости», - отметили в организации.

С 19 марта Финляндия ограничила пересечения российско-финской границы в рамках борьбы с коронавирусом. С 1 октября страна открыла проезд границы для дачников. По мнению авторов публикации, это могло спровоцировать резкий скачок пассажиропотока.

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