Екатеринбургский врач-реаниматолог рассказал об отсутствии мест в больницах

Сегодня, 10:04

Анна Лисова

0

Image 16+
Екатеринбургский врач-реаниматолог рассказал об отсутствии мест в больницах

О сложной ситуации в больницах Екатеринбурга на условиях анонимности рассказал врач-реаниматолог. 

Он сообщил, что, судя по той ситуации, которую он наблюдал в медицинских учреждениях Екатеринбурга, больных коронавирусом намного больше, чем указывает официальная статистика. Те 300 человек, о которых сообщается, лишь небольшая часть от реального числа зараженных. 

«В реальности происходит полная жопа. Попробую в рамках приличия и цензурно описать ситуацию. Если первую волну мы отстояли благодаря жёстким мерам, то на сегодня у нас имеются задержки вызовов скорой помощи, беспрецедентная летальность и нечеловеческие нагрузки на здравоохранение. Город не справляется», - заявил он. 

По словам медика, он сам переболел коронавирусной инфекцией, и даже ему приходилось делать порядка 400 звонков в больницу для того, чтобы узнать, чем лечиться. 

В больницах же, отмечает врач, уже не хватает мест. Заполнены даже коридоры. В реаниматологии и анестезиологии «всегда кто-то в трупном мешке лежит, а то и не один». До эпидемии коронавируса такого не было, заявляет медик. 

Сейчас, отмечает врач, его коллеги работают за пределом своих возможностей. При этом количество свободных коек постоянно сокращается, а число больных с инфарктами, инсультами и другими узкопрофильными заболеваниями не уменьшилось.

Во вторую волну система здравоохранения работает не так отлажено и логично, как весной. В итоге стационары забиваются, а строгие ограничения, которые спасли от коллапса в первую волну, не вводятся. По его мнению, только жесткие карантинные меры могут хоть как-то улучшить ситуацию, и способствовать снижению суточного числа новых случаев заражения. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Карелии из инфекционной больницы начали увольняться медики

Вчера, 23:29

В Минздраве НСО высказались о трупах в коридоре морга горбольницы

Вчера, 17:04

Минздрав РФ ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов

9-11-2020, 22:14

В РФ пенсии в 2023 году вырастут в среднем до 19,3 тыс. рублей

9-11-2020, 15:04

В Московской области могут заблокировать социальные карты у людей старше 65 лет

9-11-2020, 11:24

В России дипломы вузов могут получить «срок годности»

8-11-2020, 14:04

Эксперт рассказал, почему мошенники звонят и бросают трубку

7-11-2020, 17:14

Православные христиане отмечают Димитриевскую родительскую субботу: что сегодня под запретом

7-11-2020, 15:49

Глава Минздрава высказался о жестких исключениях для лечащих COVID дома

7-11-2020, 10:14

В Новосибирске заведено дело против медсестры, таскавшей ребенка за волосы

7-11-2020, 09:54

В Брянской области в школах ввели дистанционное обучение для учеников 5-11 классов

6-11-2020, 20:09

Вирусолог Альтштейн допустил плато по коронавирусу в России до второй половины весны

6-11-2020, 18:44

Военные медики в Кургане начали работать еще в двух больницах

6-11-2020, 18:14

В РФ преступные схемы начали маскировать под борьбу с COVID-19

6-11-2020, 12:27

В Башкирии снова ужесточат режим самоизоляции

6-11-2020, 11:26

В Волгограде местный житель потребовал в суде запретить слово COVID

5-11-2020, 20:15

Вдова убитого в драке на Старом базаре Павла Рохлова раскритиковала Малахова

5-11-2020, 16:40

Кремль назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в РФ

5-11-2020, 13:43

Губернатор Омской области рассказал об отставках из-за скандала со скорой помощью

5-11-2020, 11:04

От коронавируса умерла главный пульмонолог Ставропольского края Наталья Канукова

4-11-2020, 12:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров