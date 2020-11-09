Екатеринбургский врач-реаниматолог рассказал об отсутствии мест в больницах

О сложной ситуации в больницах Екатеринбурга на условиях анонимности рассказал врач-реаниматолог.

Он сообщил, что, судя по той ситуации, которую он наблюдал в медицинских учреждениях Екатеринбурга, больных коронавирусом намного больше, чем указывает официальная статистика. Те 300 человек, о которых сообщается, лишь небольшая часть от реального числа зараженных.

«В реальности происходит полная жопа. Попробую в рамках приличия и цензурно описать ситуацию. Если первую волну мы отстояли благодаря жёстким мерам, то на сегодня у нас имеются задержки вызовов скорой помощи, беспрецедентная летальность и нечеловеческие нагрузки на здравоохранение. Город не справляется», - заявил он.

По словам медика, он сам переболел коронавирусной инфекцией, и даже ему приходилось делать порядка 400 звонков в больницу для того, чтобы узнать, чем лечиться.

В больницах же, отмечает врач, уже не хватает мест. Заполнены даже коридоры. В реаниматологии и анестезиологии «всегда кто-то в трупном мешке лежит, а то и не один». До эпидемии коронавируса такого не было, заявляет медик.

Сейчас, отмечает врач, его коллеги работают за пределом своих возможностей. При этом количество свободных коек постоянно сокращается, а число больных с инфарктами, инсультами и другими узкопрофильными заболеваниями не уменьшилось.

Во вторую волну система здравоохранения работает не так отлажено и логично, как весной. В итоге стационары забиваются, а строгие ограничения, которые спасли от коллапса в первую волну, не вводятся. По его мнению, только жесткие карантинные меры могут хоть как-то улучшить ситуацию, и способствовать снижению суточного числа новых случаев заражения.