В Карелии из инфекционной больницы начали увольняться медики

Из Республиканской инфекционной больницы Карелии стали увольняться сотрудники. За последнее время по собственному желанию ушло 11 медиков. Об этом сообщает один из уволившихся сотрудников, младший медбрат Эльдан Кукурекин.

Медицинский работник добавил, что его коллеги вместе с ним приняли решение покинуть больницу из-за недавнего увольнения главного врача данного учреждения Ивана Белкина. Руководитель больницы оказался виноватым за все ошибки в системе здравоохранения.

Все дело в том, что из-за нехватки коек в Петрозаводске медики вынуждены были размещать пациентов в коридоре.

«Новое руководство нас не устраивает. Ушел Иван Васильевич и мы уйдем», - рассказал Кукурекин.

В министерстве здравоохранения дали комментарии по поводу инцидента. По их словам, из больницы уволилось всего 3 сотрудника, и те по собственному желанию. Однако Эльдан утверждает, что таких медицинских работников гораздо больше.

«Вот Минздрав все говорил, что им удалось проблему с койко-местами решить, но это не так. Они вместе с Кононенко заявили, что проделали работу и теперь нет очередей из «скорых». Но это не так. Очередь по-прежнему остается», - рассказал медбрат.