В Минздраве НСО высказались о трупах в коридоре морга горбольницы.
По мнению главы Минздрава Новосибирской области Константина Хальзова, именно главврач лечебного учреждения должен решить проблему дефицита мест в холодильных камерах морга. Речь идет о городской больнице №1 и фотографиях трупов, сваленных в мешках в коридорах.
Во-первых, министр подтвердил достоверность сделанных снимков. По его словам, в крупнейшем медучреждении Новосибирска - горбольнице №1 - лечат больных, имеющих различные диагнозы. Коронавирусные больные рассредоточены в 3-м корпусе, рассчитанном на 1,5 тыс. мест.
При этом чиновник подчеркнул, что в патологоанатомическом отделении происходит вскрытие всех умерших пациентов, из всех отделений. По его словам, на полу умершие люди пребывают непродолжительное время, а после их выдают родственникам.
Кроме того, патотделение оснащено современным холодильным оборудованием. Поэтому с дефицитом мест здесь должен разбираться главный врач.
Напомним: видео положения дел в новосибирской горбольнице №1 обнародовал депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов. На видео демонстрируются больничные коридоры со стоящими там кроватями с пациентами. Как прокомментировал видео главврач больницы Юрий Бравве, вновь прибывшие больные пока располагаются в коридорах - не дольше трех дней. Когда в палатах освобождаются места, их переводят туда.
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