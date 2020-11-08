В Минздраве НСО высказались о трупах в коридоре морга горбольницы.

По мнению главы Минздрава Новосибирской области Константина Хальзова, именно главврач лечебного учреждения должен решить проблему дефицита мест в холодильных камерах морга. Речь идет о городской больнице №1 и фотографиях трупов, сваленных в мешках в коридорах.

Во-первых, министр подтвердил достоверность сделанных снимков. По его словам, в крупнейшем медучреждении Новосибирска - горбольнице №1 - лечат больных, имеющих различные диагнозы. Коронавирусные больные рассредоточены в 3-м корпусе, рассчитанном на 1,5 тыс. мест.

При этом чиновник подчеркнул, что в патологоанатомическом отделении происходит вскрытие всех умерших пациентов, из всех отделений. По его словам, на полу умершие люди пребывают непродолжительное время, а после их выдают родственникам.

«Понятно, что процесс идет 24 часа в сутки. Зафиксированы люди, которые уже готовились на выдачу непосредственно родственникам для погребения. Здесь процесс рабочий», - отметил министр.

Кроме того, патотделение оснащено современным холодильным оборудованием. Поэтому с дефицитом мест здесь должен разбираться главный врач.

Напомним: видео положения дел в новосибирской горбольнице №1 обнародовал депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов. На видео демонстрируются больничные коридоры со стоящими там кроватями с пациентами. Как прокомментировал видео главврач больницы Юрий Бравве, вновь прибывшие больные пока располагаются в коридорах - не дольше трех дней. Когда в палатах освобождаются места, их переводят туда.