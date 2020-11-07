В Московской области могут заблокировать социальные карты у людей старше 65 лет

Жителям Московской области старше 65 лет могут заблокировать социальные карты, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

По его словам, сделать это планируется уже через несколько дней - со среды. Причиной глава региона называет распространение коронавируса в Московской области.

«С большой долей вероятности мы будем вынуждены заблокировать карты людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома», - заявил во время своего выступления в прямом эфире на канале «Россия-24» Андрей Воробьев, когда журналисты у него поинтересовались, какие дополнительные ограничения власти планируют вводить в Подмосковье.

Напомним, статистика по коронавирусу в стране очень тревожная. Уже трое суток подряд регистрируются порядка 20 тысяч новых случаев заражения.

За последние сутки было выявлено, как сообщает портал «Стопкоронавирус», 21 798 зараженных.