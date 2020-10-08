Хорошая кухня в деталях

В современном мире уже практически никто не начинает ремонт кухни без предварительного плана и продуманных коммуникаций. Но помещения все равно временами оказываются неудобными. Это связано с тем, что люди не задумываются о деталях и не соотносят план с реальностью. В этой статье мы поговорим о том, как сделать кухню по-настоящему удобной.

Качественная техника

Даже самая стильная и красивая кухня не будет практичной, если неграмотно подобрать технику. В выборе приборов существует несколько важных правил:

их должно быть достаточно, но не слишком много: несколько комбайнов, которыми никто не пользуется — это явно перебор, а отказ от таких удобных приборов, как посудомоечная машина или вытяжка — недальновидное решение;

устройства должны быть надежными — рекомендуется выбирать премиальную технику, например, немецкого производителя Gaggenau, такое решение позволить на долгие годы закрыть вопрос обновления и даже ремонта приборов, кроме того, элитные марки выпускают функциональные, практичные и удобные устройства, значительно облегчающие быт;

необходимо заранее продумать, где будет располагаться техника, причем речь идет не только о крупных приборах, вроде холодильника или плиты, но и о мелких устройствах — для них удобно делать специальные выкатные платформы со стационарным подключением к сети.

Необычные решения

Далеко не всегда популярные способы планировки пространства можно назвать самыми удобными. Продумывая кухонную мебель, нужно исходить из собственного комфорта.

Например, сушилку для посуды обычно размещают в верхнем шкафу над раковиной. Но задумайтесь, удобно ли это именно вам. Если в семье живут люди невысокого роста или есть несколько детей, которых вы планируете привлекать к мытью посуды, стоит разместить сушилку внизу. Если вы пользуетесь посудомоечной машиной, чистые тарелки и чашки будет удобно переставлять в сушилку. А если моете вручную, то капли воды не будут стекать по локтям.

Такой осознанный подход нужен при решении вопросов организации любого пространства.

Глухие фасады

Несмотря на то, что кухонные фасады с остеклением выглядят роскошно и элегантно, у них есть один очень существенный недостаток — они не позволяют дать даже крошечную слабину в вопросах порядка.

Так что, если вы — не фанат уборки и не хотите целыми днями аккуратно расставлять и раскладывать посуду и продукты, лучше выбирать глухие фасады.

Больше ящиков, меньше полок

При одинаковой глубине шкафа ящики намного практичнее полок. Дело в том, что они выдвигаются! Поэтому для того, чтобы достать предмет из глубины ящика, его нужно просто выкатить. А с полки придется сначала вынуть все, что стоит впереди.

Для больших угловых сегментов с полками рекомендуем использовать круглые, поворотные полки.