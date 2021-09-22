Какие особенности имеет ремонт грузовых автомобилей

Любая поломка автомобиля может стать причиной неприятной ситуации и даже трагедии в пути. Как правило, ремонт железного коня сопряжен с немалыми расходами, и эти траты, как правило, бывают незапланированными. Ремонт грузовых автомобилей имеет свои нюансы и специфику, поскольку такой транспорт намного сложнее легкового.

Надо понимать, что грузовики за день проезжают сотни километров с грузом. То есть нагрузка у таких машина больше, чем у легковых.

Немаловажно следить за состоянием узлов автомобиля и проводить своевременный ремонт. Автомобильные эксперты считают, что периодическая диагностика с помощью специализированного оборудования является отличным средством профилактики. Эксперты рекомендуют проводить проверку авто каждые 20 тысяч км пробега, но этот интервал может составлять 100 000 км у некоторых моделей. Каждая деталь имеет значение, если поставлена цель продлить службу как отдельных узлов, так и всего грузовика.

Вообще, ремонт грузового транспорта - достаточно непростое мероприятие из-за довольно сложной конструкции, крупных габаритов, а также из-за необходимости применения мощного оборудования. Стоит учесть, что обычно большое количество модульных конструкций в грузовиках увеличивает износ деталей.

Можно выделить несколько видов ремонтных работ:

Профилактический осмотр.Речь идет о диагностировании механизмов и проверке топливной системы. Чтобы не допустить поломку, необходимо своевременно менять топливный, масляный и воздушный фильтры. Мелкий ремонт предполагает покраску отдельных участков автомобиля, исправление вмятин, замену узлов и запчастей, устранение неполадок. Капитальный ремонт проводится при обнаружении серьезных проблем. Речь идет о сборке и разборке машины, замене, обновлении электрооборудования и проводки, а также о ремонте гидромеханических передач, двигателя, главной передачи.

Как правило, любые виды ремонта проводятся только в специализированных СТО.

Необходимость в регулярном техобслуживании является важной особенностью грузовиков, поскольку такой транспорт работает при повышенных дорожных нагрузках и в тяжелых условиях, что сопряжено с высокой изнашиваемостью запчастей. Регулярное техническое обслуживание грузовиков, которое включает диагностику всех систем и механизмов машины на правильность работы, является залогом их долговременной службы, а также исключает неожиданности в дороге.

Если владелец машины будет вовремя проводить сервисные проверки, которые могут своевременно выявлять и устранить неисправности, грузовой автомобиль прослужит дольше.