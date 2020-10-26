В Баку заявили об участии сирийских боевиков в конфликте в Карабахе на стороне Армении

Сегодня, 12:51

Анна Лисова

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В Баку заявили об участии сирийских боевиков в конфликте в Карабахе на стороне Армении

В Баку обратили внимание на снимок, который на днях появился в СМИ. На этом фото министр обороны Армении Тоноян стоит с группой армянских военнослужащих в зоне боевых действий. На этом фото запечатлены двое военнослужащих в форме, которая похожа на  военную форму ГПС Азербайджана.

Это фото минобороны Армении удалило, тем не менее, его копии остались в Сети. В Баку, комментируя данный снимок, заявили, что Еревану следовало бы не готовить фейковые снимки. При этом Азербайджан заявил о том, что располагает доказательствам того, что в карабахском конфликте на стороне Армении воюют боевики из террористических организаций, передает РИА Новости.

Азербайджан сообщил о том, что в Нагорном Карабахе на стороне Армении сражаются наемники, привезенные, в том числе, из Сирии. В Баку заявляют, что обвинения в привлечении Азербайджаном боевиков из Сирии и Ливии являются ложными. При этом Ереван собирает в свои ряды боевиков со всего мира, в том числе и из Ближнего Востока. 

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что уже была проведена лингвистическая экспертиза слов, которые произносил человек, которого Армения выдала за боевика, сражавшегося на стороне Баку. По его словам, исходя из тех слов, которые он произносил в видео, можно сделать вывод, что он является курдом и может быть членом РКК. 

«Наличие в составе армянской армии боевиков PKK, привезенных из Сирии и Ирака, это факт. Этот человек затрудняется прочитать вызубренный заранее или предоставленный посредством суфлера текст. Предполагается, что второй участник допроса не араб, а сирийский армянин», - сказал Гаджиев.

 

 

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