Председатель общины Азербайджана рассказал о судьбе армян в Карабахе после победы Азербайджана

Шамиль Тагиев в интервью изданию ФАН рассказал, что ждет армян Карабаха после победы Азербайджана. По мнению председателя РОО «Азербайджанская община Москвы» Шамиля Тагиева, в скором будущем победа в противостоянии достанется Азербайджану и, спустя короткое время, Карабах вернется в его состав.

Тагиев отметил, что не сразу они смогли понять все масштабы последнего конфликта. Они были серьезнее, чем ранее - в 2016 году или даже 12 июля этого года. Когда стало ясно, что это война не на 3-4 дня, и то, что власти Армении не готовы идти на какие-то переговоры, Азербайджан пошел в контрнаступление с целью освободить свои же земли. И сегодня уже ясно, что все предпринятые Баку операции себя оправдывают: освобождено несколько городов и населенных пунктов.

Не мог не рассказать представитель азербайджанской общины Москвы, какое будущее ждет порядка 150 тыс армян, ныне проживающих в НКР и соседних регионах. Прежде всего, армяне живут и в самом Азербайджане - примерно 30 тыс человек и никто их на упрекает в их национальности. Тагиев подчеркнул, что азербайджанцы никогда не искал источника войны в армянах, понимая, что два народа рассорили извне. Армян, проживающих на территории НКР, Баку считает своими гражданами. Поэтому, когда азербайджанцы возьмут эти земли под свой контроль, Баку будет готов принять и обеспечивать их безопасность в таком же порядке, как это происходит с их соплеменниками в Баку, в Гяндже, в других городах.

Причем о безопасности этой категории армян говорят как глава Азербайджана, так и парламент страны. «Наш президент [Алиев] всегда говорил: мы не против армянского народа, мы против ответственных за оккупацию политиков. Это разные вещи. Да наши, исторические родины имеют друг к другу претензии, но это не значит, что мы с армянами должны на улицах бить друг друга», - подчеркнул Тагиев.

Известно, что сегодня с утра должно было войти в силу новое перемирие, однако от обоих стран уже поступили обвинения друг друга в нарушении режима прекращения огня.