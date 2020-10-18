Турция перебросила в Азербайджан 1200 своих спецназовцев

Стало известно о переброске 1200 спецназовцев из Турции в Карабах.

Как сообщил Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на свои источники в Стамбуле, Турция переправила в зону вооруженного карабахского конфликта 1200 спецназовцев. Уточняется, что боевики из турецкого Курдистана попали сначала в Азербайджан, а затем уже в НКР.

Как объяснили в источниках, турецкое командование вынужденно заменило спецназ азербайджанцев, поскольку те «не выдерживает прямого боестолкновения с партизанами и ополченцами» в горах Нагорного Карабаха и в первую очередь - на южном фронте и джебраило-гадрутском направлении.

Накануне журналисты раскрыли схему вербовки для Азербайджана сирийских боевиков турецкой стороной. Вербовали наемников несколько группировок боевиков из Идлиба и Южной Турции.

Впервые о сирийских наемниках заговорили в начале октября. Тогда Армения заявила, что на стороне Азербайджана воюют набранные в Сирии боевики численностью порядка 4 000 человек. Турция как посредник отрицает все обвинения в свой адрес, а Азербайджан заявляет, что это Армения привлекает иностранных наемников.