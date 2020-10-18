Азербайджан заявил об уничтожении шести комплексов ПВО С-300 в Карабахе

Сегодня, 14:01

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Азербайджан заявил об уничтожении шести комплексов ПВО С-300 в Карабахе

Алиев заявил об уничтожении шести комплексов ПВО С-300 в Карабахе.

Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, с начала этого вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе его армия уничтожила немало военной техники противника. Ее количество исчисляется сотнями. И среди них есть шесть ЗРК С-300. 

«Наши дроны уничтожают армянские танки и другую военную технику. До сих пор мы уничтожили более 230 танков, 6 систем противовоздушной обороны «С-300», сотни бронетехники», - уточнил Алиев.

Также азербайджанский лидер подчеркнул, что их ВС уничтожают только военную технику армян, не трогая гражданское население.

По словам лидера страны, их регулярная армия состоит из 100 тыс. военнослужащих. Если в том будет необходимость, Азербайджан сможет еще мобилизовать примерно в три раза больше людей. По этой причине нужды в иностранных наемниках у Баку нет.

Ранее Ильхам Алиев утверждал, что Азербайджан не инициировал новый конфликт в НКР. Республика лишь отвечает на внешнюю агрессию, реализуя зафиксированное в Уставе ООН право на самооборону и освобождая оккупированные Арменией собственные территории. Президент также отметил, что в последнее время провокации Еревана носили регулярный характер.

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