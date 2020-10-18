Азербайджан заявил об уничтожении шести комплексов ПВО С-300 в Карабахе

Алиев заявил об уничтожении шести комплексов ПВО С-300 в Карабахе.
Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, с начала этого вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе его армия уничтожила немало военной техники противника. Ее количество исчисляется сотнями. И среди них есть шесть ЗРК С-300.
Также азербайджанский лидер подчеркнул, что их ВС уничтожают только военную технику армян, не трогая гражданское население.
По словам лидера страны, их регулярная армия состоит из 100 тыс. военнослужащих. Если в том будет необходимость, Азербайджан сможет еще мобилизовать примерно в три раза больше людей. По этой причине нужды в иностранных наемниках у Баку нет.
Ранее Ильхам Алиев утверждал, что Азербайджан не инициировал новый конфликт в НКР. Республика лишь отвечает на внешнюю агрессию, реализуя зафиксированное в Уставе ООН право на самооборону и освобождая оккупированные Арменией собственные территории. Президент также отметил, что в последнее время провокации Еревана носили регулярный характер.
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