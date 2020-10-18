Минобороны Армении заявило о ликвидации разведгруппы азербайджанских ВС

Минобороны Армении заявило о ликвидации азербайджанской разведгруппы.

24 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об уничтоженной на центральном направлении одной из диверсионно-разведывательных групп азербайджанских ВС. В частности, группу нейтрализовали к югу от Мартуни и к северу от Гадрута, на прилегающих к лесам и населенным пунктам участках.

Также чиновник сообщил о начавшихся на северном направлении ожесточенных артиллерийских «дуэлях».

Несмотря на заключенные дважды перемирия - 10 и 18 октября - по различным направлениям в Карабахе продолжаются вооруженные столкновения. Недавно армия Азербайджана вновь стала использовать против Армении авиационную технику в виде ударных беспилотников, сбрасывая вниз тяжелые фугасные бомбы.