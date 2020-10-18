Алиев: главным поставщиком оружия для Баку является Москва

Главным поставщиком оружия для Баку является Москва. Об этом рассказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro.

Он также сказал, что у Баку есть возможность приобрести современное оружие. Глава государства подчеркнул, что, в отличие от Еревана, Баку платит за российские поставки. Россия поставляет Армении вооружение бесплатно, заявил Алиев. Он также заявил, что его страна закупает оружие в Иране, Украине и Белоруссии.

Сейчас любое государство региона покупает оружие, так как не все могут обеспечить себя военной техникой, заметил президент. Алиев вместе с тем сказал, что территории освобождаются от оккупации не дронами, а солдатами.

Ранее, в сентябре, вооруженные силы Азербайджана в Нагорном Карабахе применили турецкий беспилотник Bayraktar TB2 и израильский барражирующий боеприпас SkyStriker.

Тогда же азербайджанцы уничтожили около шести систем ПВО 9К33 «Оса» и три 9К35 «Стрела-10» советского производства.