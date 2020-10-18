Франция отзывает посла в Анкаре после слов Эрдогана о психике Макрона

Стало известно о реакции Франции на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который порекомендовал своему коллеге Эммануэлю Макрону «лечить психику». Париж решил отозвать своего посла в Анкаре. Как сообщает France Presse, для проведения консультаций.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на Макрона из-за его позиции по вопросам радикальных исламистов. Ранее французский лидер заявил, что будет с ним бороться.

Слова Макрона не понравились Эрдогану. Выступая на митинге в субботу, турецкий президент заявил, что глава Франции нуждается в «лечении психических расстройств».

«Что можно сказать главе государства, у которого миллионы граждан представляют это религиозное меньшинство? Прежде всего, что надо проверить психику», - безапелляционно заявил Эрдоган.

Он также порассуждал на тему исламофобии, которая наблюдается в Европе. Так, обыски, которые недавно прошли в мечете Берлина, по мнению Эрдогана - это явное проявление враждебности к мусульманам и мусульманскому миру в целом.

Европейский фашизм перешел на новый уровень, резюмировал Эрдоган подчеркнул, что он направлен против своих же граждан.