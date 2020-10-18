Жириновский требует лишить Мясникова лицензии и убрать его с телевизора

Российский политик Владимир Жириновский ополчился против известного теледоктора Александра Мясникова. Шквал критики с его стороны вызвало мнение доктора и других медиков относительно вспышки коронавирусного заболевания. Так, Жириновский винит в растущих темпах инфекции открытые границы и россиян, отдыхающих по заграничным курортам.

Иного мнения придерживаются некоторые медики. И Мясников с Альштейном в их числе. По их мнению, взлет заболевания не зависит от вернувшихся из-за границы путешественников.

Это мнение, идущее вразрез с его мыслями, возмутило Жириновского и он заявил об этом прямо на заседании в Госдуме РФ. По его словам, у Мясникова нужно «отобрать эфир, чтобы он больше не выступал и не морочил голову. Тщеславный человек. Хочет, чтобы я его имя повторял. Примазаться к моей славе хочет». Кроме того,

«...У таких медиков, как Мясников и Альтштейн, я бы отбирал дипломы. В любом случае, у Мясникова отобрать эфир, чтобы он больше не выступал и вводил в заблуждение», - добавил Жириновский.

Между тем, Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что закрытые границы не уменьшат распространение коронавируса, ведь он прочно вошел в жизнь человека в масштабах всей планеты. Врач призвал людей не паниковать, взирая на высокие показатели заболеваемости. В этой статистике самая важная информация - число людей, которые находятся в тяжелом состоянии в больницах, а также смертность. Мясников уверен: людей «зомбируют» высокими цифрами, которые за собой ничего не имеют, особенно когда дело касается бессимптомных больных.