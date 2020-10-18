Армяне подняли в Карабахе российский флаг

Армяне водрузили в Карабахе российский флаг.

Как рассказали азербайджанские источники, вблизи границы с Нагорным Карабахом и Арменией появились военные с флагами РФ. Местная пресса высказала мнение, что армянские военнослужащие предприняли такой ход, чтобы спастись от нападений Баку.

Есть и другая - менее распространенная версия: флаги могли поднять реальные российские военные.

К примеру, турецкое издание EN SON HABER склонно поддерживать первую версию:

«Азербайджаном предпринимаются попытки отвоевывать оккупированные территории. Спасаясь от конфликта и потерпев поражение, Армения старается защитить границы, ведя себя таким образом».

Кроме первых двух версий есть и такая: кинорежиссер Эмиль Гессен, находясь с профессиональным долгом на территории НКР, сделал фото. И он же, якобы, утверждает, что под российскими флагами военные наблюдали за ситуацией в этом горном районе. Правда, просуществовав некоторое время, пост с такой трактовкой событий был удален.



